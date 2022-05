Jovem que participou de racha tem morte cerebral confirmada

Mais um jovem envolvido em um racha que terminou em um acidente gravíssimo em Goiânia no último sábado (7), teve a morte confirmada na manhã desta terça-feira (10). A vítima é Wictor Fonseca Rodrigues, 20, estudante de Agronomia.

O universitário estava na caminhonete que ficou destruída ao bater em dois comércios e capotar diversas vezes durante uma disputa com uma BMW. Ele teve morte cerebral.

Seis pessoas estavam no veículo na hora do acidente e uma delas, Marcella do Gomes do Amaral, de apenas 15 anos, morreu na hora.

Wictor era um dos passageiros e estava internado desde o sábado em estado gravíssimo, mas os médicos constataram nesta manhã que ele não tem mais atividade cerebral.

Outros colegas do jovem seguem internados. Os condutores dos dois veículos envolvidos no racha fugiram do flagrante, mas se comprometeram a se apresentar hoje na delegacia para prestar depoimento.