Jovem que acordou com intestino arrancado usou droga 50 vezes mais forte que heroína

O jovem que foi encontrado na Praia do Ermitão, em Guarapari (ES) com um corte na barriga e parte do intestino arrancado, usou uma substância junto à namorada pouco antes do ocorrido.

Conforme exames de sangue, o jovem usou Fentanil, que é um tipo de anestésico e analgésico, sendo 50 vezes mais forte do que a droga heroína, conforme documento que o G1 teve acesso.

A informação que se tem até o momento é de que o rapaz estava na companhia de sua namorada quando ambos se encaminharam para a praia no dia 15 de janeiro, para comemorar uma viagem de estudos que o jovem faria.

Em vídeo que está com a polícia, eles aparecem andando durante a noite em direção a Praia do Ermitão, e já no dia seguinte (16) a vítima aparece sendo socorrida pela manhã. Posteriormente a namorada da vítima chegou a confessar à polícia que eles usaram uma droga, de nome não especificado, e “apagaram” logo em seguida.

O advogado que representa a família informou que o casal teria sido alvo de criminosos, sendo ferido e depois roubado. O jovem foi encontrado com a barriga cortada e teve parte do seu intestino arrancado. Pedaços do órgão foram encontrados enrolados em uma canga na praia.

O fentanil encontrado no sangue do rapaz pode causar uma sedação e em dose maior do que o indicado pode levar ao coma ou a morte. De acordo com o advogado que representa a família, os envolvidos não irão se manifestar sobre o assunto e seguem aguardando a conclusão do inquérito da Polícia Civil.