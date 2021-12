Jovem negro é espancado ao ser acusado de roubar o próprio carro

O recepcionista Gabriel da Silva Nascimento, 23, foi espancado por uma mulher e um homem quando saiu de sua casa em Açailândia (MA) para vistoriar o próprio carro. O jovem que trabalha em uma agência da Caixa, foi acusado de tentar roubar o veículo.

Gabriel falou sobre o dia da agressão, e contou que saiu do condomínio para olhar o carro antes de partir para uma confraternização com amigos, quando foi abordado pelo casal. "Eles me perguntaram o que eu estava fazendo, já em um tom intimidador. Eu, já com as mãos levantadas, falo que estou observando o carro para sair; me identifiquei que morava ali, que era inquilino e que o carro era meu e a chave estava na ignição. Mas eles começaram a me agredir fortemente", disse o jovem em entrevista ao UOL.

O jovem disse que a mulher é moradora do condomínio em que ele reside. Gabriel acredita que por ser negro, acabou sendo vítima de racismo. "O que quero é justiça! É revoltante uma situação dessas! Isso ocorreu só por acharem que um negro franzino, como eu, não pode ter um carro. Isso não pode ocorrer mais com as pessoas! Isso é racismo, é crime", contou.

Uma câmera de segurança registrou o ocorrido, desta forma o caso também repercutiu na região, entre pessoas da cidade e colegas de trabalho do rapaz, que ficaram indignadas com as agressões após Gabriel ser confundido com um ladrão de carros.

No vídeo, vítima aparece sendo derrubada no chão, atingida com socos e chutes, além de ser asfixiado quando o agressor coloca o pé no pescoço de Gabriel. "Naquele momento senti que iria morrer", disse. As agressões só pararam quando um vizinho apareceu e confirmou que o rapaz era o dono do carro.

O advogado da vítima disse que vai defender Gabriel para que o caso seja enquadrado como injúria racial e graves lesões físicas. A polícia de Açailândia segue investigando o caso e ouviu tanto a vítima quanto os suspeitos.