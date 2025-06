Jovem morre no dia do aniversário durante maratona

"Hoje, era o aniversário de 20 anos dele e estava muito feliz", disse o fisioterapeuta do jovem. A organização do evento informou que a causa da morte foi um mal súbito e uma parada cardiorrespiratória. O Clube de Corredores de Porto Alegre (CORPA), responsável pela maratona, lamentou o ocorrido em nota e afirmou que o evento "conta com suporte médico acima do exigido pelas normas da modalidade e pelos órgãos competentes".

