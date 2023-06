Jovem morre esfaqueado ao tentar ajuda mulher agredida pelo ex

Jeferson Rodrigues de Souza, de 23 anos, morreu após ser esfaqueado ao tentar ajudar uma mulher que estava sendo agredida pelo ex-namorado na cidade de Cacoal, em Rondônia, nesta sábado (3).

O crime aconteceu na saída de uma festa que Jeferson estava. Ele avistou um homem discutindo com a ex-companheira na frente do local do evento, e em certo momento, o suspeito arrastou a mulher para o meio da rua e fez ameaças de morte com um canivete.

Jeferson e outras pessoas tentaram intervir na briga para ajudar a mulher, mas o suspeito acabou desferindo golpes com o canivete no pescoço e no tórax de Jeferson.

O jovem foi levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Já o suspeito ainda não foi localizado.