Jovem morre após cair da carroceria de caminhonete durante carreata a favor de governador

Kevysla Costa Fernandes, 23, morreu após cair da carroceria de uma caminhonete durante carreata a favor do governador do Acre, Gladson Cameli (PP). O acidente aconteceu ontem (30) na Estrada Alberto Torres, no bairro da Paz, em Rio Branco.

De acordo com a polícia, a jovem caiu após se desequilibrar ao abaixar para pegar o celular. Kevysla acabou batendo fortemente a cabeça no meio-fio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas segundo os socorristas, ela teve morte instantânea.

Devido ao acidente, o evento foi suspenso e a equipe do candidato lamentou o ocorrido. "Em respeito ao luto, todas as atividades de campanha foram suspensas e foram tomadas as medidas necessárias para oferecer suporte para a família", disse a Coligação Avançar para Fazer Mais.