Jovem morre ao ser atropelado e arrastado pelo próprio veículo

Um homem de 21 anos morreu em um trágico acidente ao ser atropelado pelo próprio carro enquanto verificava um problema no motor do veículo, neste sábado (4), em Aparecida de Goiânia, em Goiás.

De acordo com a polícia, um outro carro que passava pelo local acabou atingindo a traseira do automóvel que foi empurrado por alguns metros, com o jovem preso embaixo dele.

No momento da tragédia, o sogro da vítima estava dentro do veículo. Ele contou que estava indo com o homem visitar alguns familiares, mas no percurso, o carro apresentou problemas e o genro estacionou e desceu para checar o que havia acontecido.

O motorista do outro veículo, um pintor que estava voltando do trabalho para casa, diz que não viu o carro estacionado na faixa da direita e bateu na traseira do mesmo, provocando a tragédia.

Ele permaneceu no local e prestou socorro às vítimas, mas os ferimentos do jovem eram muito graves e ele morreu ali mesmo.