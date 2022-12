Jovem médico cai de sacada do 3º andar ao fazer selfie e morre em MG

A Associação Médica de Pouso Alegre e Região também emitiu uma nota de pesar na qual dizem ter recebido "com muita tristeza" a notícia do falecimento: "Aos familiares e amigos, nossas condolências. Descanse em paz."

A Univás (Universidade do Vale do Sapucaí), na qual o jovem se formou, publicou uma nota de pesar lamentando a morte. O centro de ensino desejou os sentimentos a toda a família de Samuel.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, foi realizado um atendimento e procedimento de ressuscitação cardiopulmonar ainda no local. Depois, Samuel foi levado para o Hospital Samuel Libânio, mas não resistiu.

