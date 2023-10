Jovem mata namorado de 17 anos a facadas após ele negar senha do Instagram

Uma jovem, de 19 anos, matou a facadas o namorado Carlos Joaquim de Santana, de 17 anos, após uma discussão na quinta-feira (5), em Olinda, Pernambuco. Segundo testemunhas, a briga seria porque a vítima teria se recusado a dar a senha do Instagram para a namorada, que o esfaqueou no abdômen.

