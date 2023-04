Jovem internada após cheirar pimenta deixa UTI

A jovem passou mal após cheirar pimenta em conserva no dia 17 de fevereiro. Ela apresentou um caso grave de alergia, apresentando quadro de edema cerebral. O médico Rubens Dias, que atende Thais, informou que a lesão que ela teve no cérebro é irreversível, por conta da falta de oxigenação.

Thais deixou a UTI há quatro dias, de acordo com a mãe, e segue internada no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer). Agora ela está em um quarto da unidade.

