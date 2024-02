Jovem ferido após brinquedo despencar em parque de diversões tem braço amputado

O parque possui alvará de funcionamento e a causa do acidente será esclarecida por meio de laudo da perícia, no prazo de 10 dias.

Após o acidente, o local, que fica no Campo da Pronaica, no bairro Cajazeiras 10, foi interditado pela Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), para que fosse realizada a perícia.

O acidente aconteceu na quinta-feira (15), quando Andrei foi ao parque após sair do trabalho, com sua irmã Andreia, de 17 anos, e sua prima, de 9 anos. Os três estavam em um brinquedo que despencou no chão.

Andrei Peroba, 20, que ficou gravemente ferido após um brinquedo despencar em um parque de diversões, em Salvador, precisou ter o braço amputado. O jovem está entubado no Hospital Geral do Estado (HGE), nesta sexta-feira (16).

