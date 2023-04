Jovem é preso por ameaçar divulgar nudes de adolescente em troca de sexo e dinheiro

Depois o suspeito foi até a escola da menor e dizia que se ela não ficasse com ele, iria mostrar os vídeos. Após ter o pedido negado, ele foi até o trabalho da mãe da garota e começou a mandar mensagens exigindo uma transferência via PIX de R$ 100, caso contrário haveria divulgação das imagens íntimas da filha. Então, a mulher acionou a PM.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.