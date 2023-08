Jovem é esfaqueado durante briga por refrigerante em shopping

O homem ferido a facadas foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Imbiribeira, também na Zona Sul do Recife, porém não foi informado o estado de saúde do paciente.

De acordo com informações da polícia, a discussão que levou ao ataque foi motivada por uma disputa relacionada a refrigerante. A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar ao local, os seguranças do shopping já haviam detido o agressor, que estava portando uma faca.

Imagens captadas mostram o momento em que um grupo de pessoas segura o agressor e o agride, inclusive com socos. O conflito gerou tumulto na praça de alimentação, fazendo com que alguns clientes corressem aos gritos.

No domingo à tarde (6), uma briga por refrigerante na praça de alimentação do Shopping Recife, localizado no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da capital pernambucana, resultou em um homem ferido a facadas. O agressor, de 23 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil.

