Jovem de 17 anos morre após mal súbito em peneira do Flamengo

Um jovem de 17 anos morreu nesta segunda-feira (10) após passar mal durante uma peneira para entrar no Flamengo-PI, em Teresina. De acordo com a assessoria do clube, o adolescente tentava uma vaga para atuar na Copa Nordeste de futebol amador e estava em seu terceiro treino com a equipe. "Foi uma verdadeira fatalidade. Ele estava participando de um treino físico, uma corrida em volta do campo para aquecer, quando passou mal. Ele era um atleta que estava em observação ainda. Não era atleta do time", disse trecho da nota.

