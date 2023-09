Jovem chora no 1º dia de trabalho e vídeo viraliza

Já faz quase um mês desde que o vídeo viralizou no TikTok, e Natália segue no estágio, cursa administração e ajuda ainda nas despesas de casa.

O caso aconteceu em São Paulo, e jovem explicou que estava cansada: "A empresa é em Guarulhos e moro na Vila Penteado, zona norte de São Paulo [cerca de 30 quilômetros]. Não sabia o caminho que iria fazer, e nem como seria no fretado, depois como iria chegar até a faculdade. Naquele momento, estava sofrendo por antecipação porque no outro dia teria que acordar às 4h e começar tudo de novo", explicou ao G1.

