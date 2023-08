Jovem cai de 3 metros de altura após se pendurar em balão

Your browser does not support the video tag.

No último sábado (5), um incidente chocou os presentes em Pirenópolis (GO), quando um jovem de 18 anos ficou pendurado em um balão e acabou caindo de uma altura aproximada de 3 metros. Félix Sebastião de Melo Silva Neto, era funcionário da empresa Fly Now Balonismo e estava segurando a borda do cesto quando uma súbita rajada de vento fez o balão subir de forma imprevista. Em meio à situação tensa, ele acabou se soltando e caindo do balão, sofrendo ferimentos leves na queda.

Após o acidente, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros ao jovem. Felizmente, seus ferimentos não foram graves, e ele recebeu alta logo em seguida.

O piloto do balão e proprietário da empresa, Marcos Vinícius Cortes da Silva, esclareceu que estavam se preparando para um voo conhecido como "cativo", onde o balão fica preso a quatro cordas e atinge uma altura aproximada de 10 metros. No entanto, o incidente ocorreu durante esse procedimento, causando preocupação e susto entre os presentes.

As autoridades competentes devem investigar o ocorrido para determinar as circunstâncias precisas do acidente e garantir a segurança nas atividades de balonismo. A empresa também deverá revisar seus protocolos para evitar situações similares no futuro e assegurar a integridade de seus funcionários e clientes.