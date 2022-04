José Mauro Coelho é eleito presidente da Petrobras

O executivo é graduado em química industrial, tem mestrado em engenharia dos materiais e doutorado em planejamento energético. Ele trabalhou por 12 anos na Empresa de Pesquisa Energética (EPE), estatal do governo responsável pelo planejamento do setor elétrico.

José Mauro Coelho já foi presidente do conselho de administração da Pré-Sal Petróleo (PPSA) e ocupou o cargo de secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia até outubro de 2022.

