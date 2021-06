Jornalista é investigado após reportagem sobre operação policial no Jacarezinho

Leandro Demori, jornalista do site The Intercept Brasil, é investigado após reportagem sobre a operação policial, que ocorreu no dia 08 de maio e terminou com 28 mortes, na Favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro.

De acordo com o G1, o jornalista cita "evidências apuradas com fontes sobre a possível existência de um grupo de matadores na Coodenadoria de Recursos Especiais, a elite da Polícia Civil no Rio". Demori diz ainda que os policiais que atuaram no Jacarezinho "são conhecidos à boca pequena como “Facção da Core" e que estão envolvidos em outras operações que causaram a morte de 41 pessoas.

A Polícia Civil do RJ abriu inquérito a pedido de policiais da Core que se sentiram ofendidos com a reportagem. Em nota, a Associação Brasileira de Impensa classificou como "decisão arbitrária da delegacia " e pediu medidas de respeito integral ao estado democrático de direito.