Jogador Renan deixa prisão após pagar fiança de R$ 242 mil

O jogador Renan Silva, do Bragantino, deixou a prisão neste sábado (23) após pagar uma fiança de R$ 242 mil. O zagueiro é acusado de matar um motociclista atropelado durante um acidente em Bragança Paulista (SP).

Renan, que é zagueiro do Palmeiras mas estava emprestado ao Bragantino, foi preso na última sexta-feira (22) após se envolver no acidente. Ele estava dirigindo com uma CNH provisória e sob efeito de álcool.

A Justiça permitiu a saída do zagueiro durante audiência de custódia, sob pagamento de fiança no valor de 200 salários mínimos. Além disso, Renan foi proibido de frequentar bares, prostíbulos e casas de shows, além de não poder sair da cidade e do país.

Também conforme a decisão do juiz Fábio Camargo, Renan tem a "obrigação de entregar seu passaporte para a polícia federal, no prazo de 72 horas. Tudo sob pena de revogação do benefício".