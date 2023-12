Jogador morre ao ser atingido por raio durante partida de futebol; 4 ficam feridos

Jogador morre ao ser atingido por raio durante partida de futebol pic.twitter.com/i9Qhm1i7jC — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 11, 2023

Um jogador de 21 anos morreu após ser atingido por um raio durante uma partida de futebol, no domingo (10), no Estádio Municipal José Eleutério da Silva, em Santo Antônio da Platina, no Paraná. Outros quatro jogadores ficaram feridos.

Um vídeo feito pelo público mostra as vítimas caídas no gramado após serem atingidas pelo raio. O caso aconteceu quando as equipes do Japira, dos Campos Gerais, disputavam contra o time da casa, pela primeira fase da Copa Regional de Futebol Amador. O acidente ocorreu durante a chuva que atingiu a região por volta das 17h30.

O jovem de 21 anos chegou a ser socorrido pela equipe técnica para um hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. As outras vítimas sofreram queimaduras pelo corpo e seguem internadas.

Até o momento, os nomes das vítimas não foram confirmados. A prefeitura da cidade lamentou o ocorrido e afirmou que está prestando apoio às vítimas.