João Pedro revela vontade de 'ficar perto' de Diego

João Pedro apontou que mesmo estando em um lado rival ao ginasta, ele o está ajudando. "Uma das pessoas que está me descontraindo, depois que o meu irmão saiu, é você. Acredita? Por isso que eu falo, rapaz, dá vontade de ficar perto do Diego".

Diego Hypolito e João Pedro conversaram no fim da tarde de hoje na cozinha do BBB 25 (Globo) e trocaram elogios.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.