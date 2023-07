João de Deus é condenado a 99 anos de prisão em novas sentenças

Segundo informações do Tribunal de Justiça de Goiás, João Teixeira de Faria já foi condenado a um total de 370 anos de prisão. Ainda existem quatro processos em andamento que podem resultar em um aumento da pena. Em um dos processos, relacionado a denúncias que surgiram entre 2009 e 2011, as acusações foram arquivadas devido à prescrição dos crimes. É possível recorrer em todos os casos.

