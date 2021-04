Janssen vai ter que comprovar eficácia de vacina contra variante brasileira

Conforme divulgado pelo gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, a eficácia contra a nova cepa foi um dos pontos acordados no termo de compromisso da empresa: "O ponto das variantes é uma incerteza. Estamos cobrando dos desenvolvedores das vacinas no Brasil dados que mostrem uma eficácia mínima a essas variantes para que possamos indicar em bula. A Anvisa não recebeu dados que mostrem essa indicação. Os estudos estão em andamento, colocamos no termo de compromisso que a Janssen investigue o desempenho frente à variante brasileira", explicou em entrevista à emissora CNN.

