Jacaré de 4 metros é encontrado comendo restos humanos onde ocorreu operação da polícia; vídeo

A operação durou mais de um mês e tinha com objetivo prender criminosos que haviam atacado a cidade de Confresa, em Mato Grosso, e fugiram para Tocantins. Foram mortos na ação 18 homens, que segundo a polícia, tinham envolvimento no crime.

Um jacaré de cerca de 4 metros foi flagrado na manhã deste sábado (3), se alimentando de restos humanos em um rio, no estado de Tocantins, em uma área onde houve uma recente operação da polícia que contou com 350 agentes de segurança.

"Vai assustar outto", dispara um dos policiais do Bope que se deparam com Jacaré de quatro metros comendo restos humanos no Tocantins. 'Olha o tamanho!' pic.twitter.com/HSSYBnTEny

