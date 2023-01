Jacaré ataca e arrasta pescador para o fundo do rio

A vítima sofreu lesões profundas nas costas, no ombro e na mão. Ao chegar no hospital, precisou ser submetida a uma cirurgia.

O animal chegou a prender a vítima com a mordida e a levá-la para o fundo do rio.

Um pescador ainda se recupera nesta segunda-feira (16), após ser atacado por um jacaré no distrito de Cajazeiras, na zona rural de Itupiranga, no sudeste do Pará, na última sexta (13).

