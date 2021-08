Itamaraty diz que 5 brasileiros estão em Cabul e que governo avalia vistos humanitários a refugiados

Desde domingo (15) o páis está um caos. Desesperados, afegãos tentaram entrar em um avião de resgate que decolou com pessoas penduradas do lado de fora. As cenas são chocantes, ontem um bebê de colo foi resgatado por militares por cima de uma cerca de arame farpado.

