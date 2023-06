Irmãos de 8 e 9 anos morrem e outros dois ficam feridos em incêndio

Ao voltar, soube do incêndio. A menina de 13 anos contou que o fogo começou no ventilado e se espalhou rapidamente pela casa. Ela conseguiu tirar o irmão de 3 anos do imóvel, mas ao voltar para buscar Thales e Ana Júlia, o fogo já estava intenso demais.

Segundo o corpo de bombeiros, o incêndio ocorreu ainda na madrugada e as crianças estavam sozinhas em casa. A mãe contou que havia ido levar a avó das crianças no hospital e a mulher acabou ficando internada e ela precisou acompanhá-la.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.