Irmãos de 4 e 2 anos ficam presos em carro após passeio com a mãe; um morre

Duas crianças de 4 e 2 anos ficaram presas em um carro após um passeio com a mãe na última quinta (8), em Aliança do Tocantins. No dia do incidente, a temperatura na cidade foi de 39ºC.

Segundo um site de sistema Globo, informações preliminares dão conta de que a mãe chegou em casa com os filhos depois de um passeio e foi dormir, neste momento, as crianças voltaram para o carro para brincar, e as portas do carro podem ter travado, o que impossibilitou as vítimas de sair.

Uma vizinha que viu os menores no veículo, acionou a mãe, que levou de imediato os filhos, inconscientes, para o hospital. Um menino de quatro anos foi reanimado, mas o de 4 morreu durante atendimento.

O laudo com a causa da morte deve sair em 10 dias. A mãe foi autuada por homicídio culposo, e o filho que ficou vivo, pegou alta neste sábado.

A Secretaria de Segurança Pública do estado, disse que um inquérito foi aberto pela Polícia Civil.