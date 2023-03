Irmã de Ricardo se pronuncia após Fred dizer que o brother foi criado em ambiente hostil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Renata Camargo, irmã do participante do BBB 23 (Globo) Ricardo 'Alface', fez uma publicação nas redes sociais para contestar falas de Fred sobre a criação do brother. Durante a festa deste sábado (11), ao conversar com Cara de Sapato, Fred disse acreditar que Alface não age por maldade, mas pelo jeito que ele foi criado. "Talvez ele tenha sido criado em um ambiente hostil", falou o youtuber e apresentador do Desimpedidos.

"Ao contrário do que é falado, fomos criados em família simples e cercados de muito amor. Quando eu assisti ao vídeo, fiquei parada por alguns segundos", argumenta a irmã de Alface em vídeo publicado no Instagram. "Meu pai é sinônimo de amor, minha mãe é sinônimo de força e superação. Fomos criados em família simples, em bairro simples, mas todo mundo que conhece a gente sabe do que eu estou falando. Deve ser por isso que estou recebendo muitas mensagens de apoio", complementa.

Na legenda da publicação, Renata complementou: "Como irmã me dói ver nossa família ser julgada dessa forma! A memória do meu pai mais forte é o amor! A postura que meu irmão adotou durante a vida foi a de sobrevivência de um cara preto de classe média que fora de casa sempre foi silenciado. É isso, irmão, seu grito é de posicionamento... Conheço suas dores e sua história!"

O perfil de Alface também se posicionou sobre as falas de Fred. " É com muita indignação que trazemos esse vídeo aqui. Como que em pouquíssimo tempo de convivência Fred pode deduzir isso de alguém?", diz o texto publicado neste domingo (12). "A família de Rick se sente constrangida com esse comentário de Desimpedidos pois, por mais que tivessem muitas dificuldades, ele foi criado com muito amor, carinho e RESPEITO."

Os administradores da página de Ricardo também contaram um pouco da rotina do brother durante a época de faculdade e das dificuldades que passou durante o período. "É muito mais fácil apontar o dedo para alguém do que olhar para si mesmo, né Fred? Essa dedução sobre Rick e sua família foi um descaso e um desrespeito sem tamanho", finaliza a nota.

O que Fred disse Durante a festa de sábado, o apresentador do Desimpedidos estava conversando com Cara de Sapato sobre o jeito de Alface. "Se eu na minha vida tivesse uma pessoa como ele, eu ia me afastando aos poucos, até ele sumir, até desaparecer. Gosto dele, acho que ele tem um coração bom, não acho que ele faz isso por maldade, mas isso cansa muito. Eu ia me afastar até ele não fazer parte da minha vida, mas aqui a gente não tem como fazer isso."

Fred, então, diz acreditar que a postura de Ricardo possa estar relacionada a sua criação. "Eu tento entender, talvez seja a luta dele, a batalha dele, o jeito que ele foi criado, até nas mínimas coisas [...] Talvez ele tenha sido criado em um ambiente hostil mesmo."

A equipe de Fred se posicionou no Twitter sobre o episódio. "Vale lembrarmos que Fred e Ricardo entraram juntos por aquela porta e que foram amigos e aliados por mais de 1 mês na casa. Tiveram muitas trocas e falaram sobre suas histórias, dores e conquistas. Entre essas conversas, Ricardo falou muitas vezes de forma explícita sobre as dificuldades na sua trajetória pra chegar até aqui, tanto pro Fred, quanto pra outros brothers."

"Depois das brigas que os dois tiveram, Fred parou para refletir e trouxe de volta alguma dessas histórias contadas por ele, para traçar um paralelo e compreender porque Ricardo usa "o ataque como defesa" - fala dita pelo Alface. Fred replicou o corte de realidade que teve acesso por meio do Alface e no papo com Sapato ontem, Fred não usou o termo na intenção de atacar o Alface ou resumí-lo a isso, e sim para tentar fazer Sapato compreender que cada um reage de uma forma, de acordo com suas vivências", disseram também os tuítes.

A equipe do Fred ainda falou que analisou o caso e "compreende a importância das pautas que estão sendo levantadas a partir dessa interpretação".