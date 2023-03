Irmã de Alface reage a fala de Fred no 'BBB 23' sobre sua família

Renata Camargo, irmã do brother, defendeu sua família no Instagram. Em stories, ela compartilhou o vídeo de Fred e escreveu: "Isso aqui me doeu".

O jornalista disse a Cara de Sapato, durante a festa do sábado (11), que tentou buscar motivos para a personalidade de Ricardo em sua criação. A fala, que especula que Alface foi criado em um "meio hostil", chegou até a família do biomédico.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma declaração de Fred Desimpedidos sobre a família e a criação de Ricardo, do BBB 23 (Globo), repercutiu entre os fãs e a equipe do brother.

