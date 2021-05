Investigado, Salles não entregou celular à PF durante busca e apreensão

De acordo com o G1, Salles alegou que estava sem aparelho e negou dar depoimento ao se apresentar na Superintendência da PF. A operação ocorreu após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes que determinou a busca e apreensão de itens, como bens, documentos, mídias, dados e objetos que tenham envolvimento direto com as infrações em apuração.

Alvo de investigação da Polícia Federal, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não entregou o celular para os policias durante operação de busca e apreensão que ocorreu na semana passada. A PF investiga a participação do ministro em um suposto esquema para facilitar a exportação de madeira ilegal.

