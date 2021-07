Inverno mais severo do século pode ter sensação de -25ºC no Brasil

Já o Rio Grande do Sul deve experimentar até -20°C de sensação térmica, com a mínima nos termômetros de até -5°C.

Após a chegada de uma massa de ar polar intensa no extremo Sul do Brasil, em alguns locais a sensação térmica pode chegar a -25°C, com alta probabilidade de neve. As informações são do MetSul Meteorologia e foram divulgadas neste sábado (24) pelo Uol.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.