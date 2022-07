Internado, bolsonarista que matou petista em aniversário tem prisão decretada

Na ocasião, ele fez uma festa temática com vários símbolos do PT e imagens de Lula. O local foi invadido por Jorge, que já chegou armado gritando palavras de apoio a Bolsonaro e fazendo ameaças de morte ao aniversariante e seus convidados.

O promotor disse que além de incluir o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) nos trabalhos, a tendência é que haja uma simulação do crime de acordo com os depoimentos das testemunhas.

O bolsonarista Jorge Guaranho teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Paraná, na manhã de hoje (11), pelo assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, na cidade de Foz do Iguaçu.

