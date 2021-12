Internações por covid em UTI's voltam a crescer após 6 meses em queda em SP

Dados da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), apontam que as internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), voltaram a crescer após 6 meses de queda em São Paulo. Segundo os dados, a média de pacientes internados em UTI caiu ao longo do semestre de 2021. Cerca de 11 mil pacientes estavam internados em unidades em junho, já em agosto esse quantitativo mudou para 3 mil, depois outubro atingiu a marca de 1.600 para 1.000 em novembro. Este aumento foi notado desde o dia 22 de dezembro. Pelo menos 889 pacientes estavam internados neste mês, hoje (30) as unidades registraram 1.014 internações em UTI's. O maior número foi apontado no dia 02 deste mês, com 1.048 pacientes nas unidades. Mesmo com o levantamento dos dados pela Seade, a Secretaria de Saúde de São Paulo diz que não há aumento de casos. "A Secretaria de Estado de Saúde mantém o monitoramento do cenário epidemiológico em todas as regiões e reforça a queda de indicadores da pandemia, como é possível perceber pelo número de pacientes internados. A taxa de ocupação hoje (30) no estado é de 23,4 % de UTI e 21,8%, em enfermaria, inferiores aos atingidos no pico da pandemia, quando a ocupação de UTIs chegou a ultrapassar 90%", disse a secretaria, em nota.

