Instrutor da PM é suspeito de agredir mulheres com ripa durante curso tático

Uma policial militar do Maranhão denunciou um instrutor da PM de Tocantins por agredir ela e outras mulheres nas nádegas com uma ripa de madeira durante um curso tático da corporação em Tocantins, em maio deste ano.

Segundo a mulher, as agressões se deram por causa de um pedaço de pizza que era dele e que sumiu no oitavo dia de curso. A vítima afirma que colegas de outros estados que estavam no curso também foram espancadas.

A policial mostrou nas redes sociais a marca dos hematomas causados pelo instrutor.

"Sim, essa sou eu, vítima de um macho escroto que se diz instrutor de curso! Um cabo da polícia militar do Tocantins, que mesmo depois do ocorrido está sendo ovacionado pela instituição e por todos que participaram do curso. Curso tático feminino deveria, sim, ser direcionado apenas para mulheres", relatou.

De acordo com a vítima, o curso de defesa pessoal e outras técnicas padrões, tinha duração de quatro semanas, mas após o episódio, ela não conseguiu mais prosseguir e acabou desistindo.

Após a divulgação das imagens, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, que organizou o curso, abriu um inquérito para investigar o caso. A PM deve ser ouvida na Delegacia da Mulher e passar por exames de corpo de delito nos próximos dias.