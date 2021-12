INSS vai pagar benefício com reajuste a partir de janeiro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vai começar a pagar os beneficiários com o reajuste entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. As aposentadorias, pensões e auxílios equivalentes ao salário mínimo serão pagos já com o valor do piso nacional que for definido para 2022.

Para os aposentados e os demais beneficiários do INSS que ganham mais que o piso, o primeiro pagamento com o reajuste será entre os dias 1º e 7 de fevereiro, de acordo com o Instituto.

Até o dia 11 de janeiro, o índice final será aplicado no reajuste das aposentadorias acima do peso, quando o IBGE divulgar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) fechado de janeiro a dezembro de 2021.

Já o valor exato para o novo salário mínimo, ainda será divulgado pelo governo. Na última previsão sobre o valor, o Ministério da Economia estima que o INPC de 2021 fechará o ano em 10%, o que levaria o salário mínimo a aumentar dos atuais R$ 1.100 para R$ 1. 210. O teto do INSS, que neste ano é de R$ 6.433,57, também será reajustado com o INPC de janeiro a dezembro de 2021.