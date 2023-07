INSS estuda aceitar uso de transporte público como prova de vida

Nesta quarta-feira (19), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou que está considerando o uso de equipamentos de controle biométrico em sistemas de transporte público como forma de comprovar a vida de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios federais.

Segundo Alessandro Stefanutto, presidente do instituto, eles estão em negociações com a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (DF) para que, ao passar pelas catracas de ônibus ou metrô equipadas com identificação biométrica, os segurados possam realizar sua prova de vida de maneira mais ágil e eficiente.

A proposta ainda está em fase de análise, mas tem o objetivo de reduzir a burocracia e ampliar as opções para os beneficiários comprovarem que estão vivos e, assim, continuarem a receber seus benefícios previdenciários. Caso seja implementada com sucesso, a iniciativa poderá ser expandida para outras regiões.

Vale ressaltar que, atualmente, a prova de vida é realizada pelo próprio INSS, por meio do cruzamento de informações contidas em suas próprias bases de dados, bem como de outros órgãos e entidades federais. O instituto publicou uma portaria em fevereiro deste ano, detalhando os procedimentos aceitos para essa verificação.

Entre os procedimentos considerados válidos estão o acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro, ou a outros aplicativos e sistemas de órgãos públicos certificados, tanto no Brasil como no exterior. Além disso, o reconhecimento biométrico é utilizado em casos de empréstimos consignados, atendimentos presenciais nas agências do INSS e entidades parceiras, sistema público de saúde, vacinação, cadastro ou recadastramento em órgãos de trânsito ou segurança pública, votação em eleições, emissão/renovação de documentos oficiais que requerem presença física do usuário, recebimento de benefício com reconhecimento biométrico e declaração de Imposto de Renda, tanto como titular quanto dependente.

A proposta de utilizar a biometria em transporte público representa mais um avanço na modernização dos serviços do INSS e pode facilitar a vida dos segurados ao simplificar o processo de prova de vida, tornando-o mais acessível e conveniente.