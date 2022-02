Inscrições para o Sisu começam nesta terça-feira

A partir desta terça-feira, 15 de fevereiro, os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio em 2021 podem se inscrever no SISU, Sistema de Seleção Unificada, para concorrer a uma vaga em uma universidade pública de todo país.

Neste ano, serão quase 222 mil vagas em mais de 6 mil cursos. O resultado do Enem é utilizado para o processo de seleção. O estudante precisa atingir a nota mínima de corte do curso desejado e não pode ter zerado a redação do exame.

Cada candidato pode se inscrever para uma vaga em até dois cursos, mas deve marcar a primeira opção desejada, ou seja, o curso que tem prioridade para fazer.

A estudante Ariadne Poles conseguiu ingressar no curso de História na Universidade de Goiás, em 2018, utilizando o SISU como porta de entrada. Para ela, o sistema de seleção unificada é um diferencial para os candidatos.

As listas de espera são administradas pelas próprias universidades, de acordo com a quantidade de vagas liberadas para cada curso, semestralmente.

As inscrições ficarão abertas até às 23 horas 59 minutos do dia 18 de fevereiro no site sisu.mec.gov.br.

O resultado deve ser divulgado no dia 22. A matrícula pode ser feita entre os dias 23 de fevereiro e 8 de março. Quem quiser entrar na fila de espera, o prazo vai do dia 22 de fevereiro até o dia 8 de março para manifestar interesse. A convocação ocorre no dia 10/3.