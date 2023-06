Inscrições para o Sisu abrem nesta segunda-feira

Começam nesta segunda-feira (19), e seguem até dia 22, as inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada do segundo semestre. O resultado será divulgado no dia 27

Os interessados podem se inscreve no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no endereço: acessounico.mec.gov.br

As matrículas devem ser realizadas de 29 de junho a 4 de julho e as vagas são abertas semestralmente por meio de um sistema informatizado que seleciona os estudantes com base na nota do Enem, segundo as escolhas dos inscritos.

O candidato não pode ter tirado zero na redação.