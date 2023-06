Inscrições para o Enem começam na próxima semana

Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do Inep. Já os resultados individuais serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024 no mesmo site.

O cadastro pode ser feiro na Página do Participante, no link https://enem.inep.gov.br/participante/#!/.

Começam na próxima segunda-feira (5) e vão até dia 16 de junho, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro deste ano.

