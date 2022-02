Inscrições para o Bolsa Atleta 2022 terminam nesta sexta-feira

Quem quiser se inscrever no bolsa atleta 2022 precisa correr. O prazo para aderir ao programa termina nesta sexta-feira. São 5 categorias com bolsas de valores que variam de R$ 370 a R$ 3.1000 e que selecionam atletas com perfis diferentes.

Em todas elas, é preciso ter, no mínimo, 14 anos, estar vinculado a um clube e filiado a uma confederação, além de ter obtido resultado expressivo em competições previamente indicadas. Todos pré-requisitos podem ser conferidos na página do programa na internet.

A ideia do Bolsa Atleta é dar condições para que os esportistas se dediquem ao treinamento e competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas.

A novidade deste ano é que os candidatos não precisam mais enviar documentos pelos Correios. O sistema agora é todo online, o que facilita as inscrições e o acompanhamento dos processos de análise e concessão.

A publicação da lista de contemplados no edital 2022 do Bolsa Atleta está prevista para a primeira quinzena de abril. Após a divulgação, o atleta pode, também por meio do sistema, enviar os dados bancários e assinar o Termo de Adesão. É a partir da publicação da lista de contemplados que começa a contar o prazo de 10 dias para que os candidatos entrem com recursos.

Para 2022, o orçamento do programa é de mais de R$ 135 milhões. Até o início desta semana, mais de 6 mil inscrições haviam sido computadas.