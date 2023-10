Inscrições para concursos do TST, CNPq e Ministério da Defesa começam hoje

As inscrições para os concursos públicos Tribunal Superior do Trabalho (TST), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Ministério da Defesa começam nesta segunda-feira (02).

Concurso Tribunal Superior do Trabalho (TST)

São 20 vagas para Analista judiciário para as áreas de Medicina e Engenharia Mecânica e Técnico judiciário da área de Programação. As inscrições podem ser feitas no site da Cebraspe https://www.cebraspe.org.br/.

As inscrições ficarão abertas até as 18h do dia 27 de outubro e as provasserão aplicadas no dia 21 de janeiro de 2024, em Brasília (DF).

Concurso Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

As inscrições estão abertas para 50 vagas imediatas, além da formação de um cadastro de reserva, para os cargos de analista em ciência e tecnologia, no site da Cebraspe https://www.cebraspe.org.br/.

Os salários variam de R$ 7.887,57 a R$ 12.634,13. As inscrições encerram no dia 23 de outubro, e a taxa custa R$ 120.

Concurso Ministério da Defesa

São 200 vagas, sendo 50 imediatas e 150 para cadastro reserva nas cidades de Brasília (DF), Manaus (AM), Belém (PA) e Porto Velho (RO).

As inscrições terminam às 22h do dia 2 de novembro. A taxa será de R$ 85. O processo deverá ser feito exclusivamente pelo site do Instituto Iades, banca organizadora do certame https://www.iades.com.br/inscricao.