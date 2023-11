Inscrições para concurso do Ministério da Agricultura começam hoje

As inscrições para o concurso do Ministério da Agricultura e Pecuária começam nesta quinta-feira (9) para contratação de profissionais temporários. Ao todo, são 316 vagas, com 79 vagas imediatas e 237 para formação de um cadastro reserva, com remuneração de até R$ 6.130.

Os interessados podem se inscrever no site do Instituto Verbena, banca organizadora do certame vinculada à Universidade Federal de Goiás. As vagas são para nível superior, médio, técnico e fundamental com atuação em Brasília (DF), Campinas (SP), Porto Alegre (RS), Pedro Leopoldo (MG), Recife (PE) e Belém (PA).

As inscrições encerram as 17h do dia 17 de novembro.