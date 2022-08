Inscrições do Prouni são prorrogadas após falhas no sistema do MEC

As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do 2º semestre são prorrogadas até sexta-feira (05) após falhas no sistema do Ministério da Educação (MEC). Os interessados devem se inscrever pelo http://acessounico.mec.gov.br/prouni até às 23h59.

