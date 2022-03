Inscrições do primeiro Fies de 2022 foram prorrogadas até 15 de março

Os estudantes que perderam o prazo de inscrição para o primeiro processo seletivo de 2022 do Fies, o Fundo de Financiamento Estudantil, vão ter uma nova chance. É que as inscrições estão reabertas até às 23h59 desta terça-feira, dia 15. Anteriormente o prazo iria até a última sexta-feira.

Para se inscrever, os candidatos precisam fazer o cadastro no Portal acessounico.mec.gov.br. O acesso é feito por meio de login no portal Gov.br. Quem não tem conta no portal pode cadastrar uma, a partir daí, o acesso é imediato. No momento da inscrição, o candidato pode escolher até três opções de cursos de graduação dentre aqueles disponíveis no grupo de preferência.

Com essa nova oportunidade de inscrições, o resultado da chamada regular que anteriormente seria divulgado no dia 15, será publicado em 18 de março. O prazo também será maior para os estudantes que já se inscreveram e querem mudar de curso. Agora, eles têm até esta terça-feira para realizar a alteração. Com a mudança nas datas o cronograma das demais etapas também foi alterado.

Desta vez, são oferecidas mais de 66 mil vagas a estudantes que realizaram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir da edição de 2010. Os candidatos precisam ter alcançado média mínima de 450 pontos no exame e nota superior a zero na redação.