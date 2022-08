Ingerir álcool durante a gravidez pode causar síndrome alcoólica fetal

Nada de beber álcool durante a gravidez! É o que afirmam os médicos pediatras. O consumo de álcool durante a gestação pode causar a síndrome alcoólica fetal, uma doença que não tem cura e que pode ser potencialmente evitada cortando o consumo de álcool durante o período gestacional.

Pesquisas científicas mostram que a cada mil bebês nascidos no mundo, um sofre de síndrome alcoólica fetal. E não existe dose segura de consumo para a grávida. Mesmo que seja baixa a quantidade de álcool ingerida pela futura mãe, ainda existe o risco da doença e pode chegar a consequências gravíssimas para o feto e recém-nascidos.

É o que conta o pediatra e vice-presidente do Núcleo de Efeitos do Álcool na Gestação da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Hermann Grinfeld: “Acontece que muitas vezes uma mãe que possa ter tomado somente uma bebida alcoólica uma vez por semana ou mesmo uma vez por mês, uma taça de vinho em uma festa ou qualquer outra ingestão de álcool que seja ocasional durante sua gravidez... não se sabe a quantidade de álcool que pode causar esses três problemas: retardo do crescimento, disfunção no sistema nervoso central e alterações no tipo de má-formação não só no rosto, mas em alguns órgãos como coração, esqueleto e rins.”

A síndrome é totalmente atribuída ao consumo alcoólico. Apesar de não haver cura, evitar ingerir álcool durante a gestação, e ao tentar engravidar, previne todos os riscos da doença no feto. Durante a amamentação, o consumo de álcool ainda deve ser evitado, mas com menos rigidez, evitando apenas o consumo no intervalo de duas horas antes de alimentar o neném.