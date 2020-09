Informais fora do Bolsa Família começam a receber auxílio de R$300 dia 30

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou nesta segunda-feira (28), que o pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 300, para trabalhadores informais que não são cadastrados no Bolsa Família, deve começar na próxima quarta-feira (30).

"Até o final da tarde, a gente publica uma portaria que estabelece o pagamento a partir de quarta-feira de mais 30 milhões de pessoas. Já devemos ter publicado no extra de hoje o anexo com calendário de pagamentos. Estamos nos detalhes finais. A partir de quarta-feira a Caixa começa a pagar as pessoas que não estão no Bolsa Família”.

Procurada pela imprensa, a assessoria de imprensa do Ministério disse que o calendário do auxílio emergencial de R$ 300 para os beneficiários de fora do Bolsa Família pode ser publicado até às 23h59 desta segunda (28), em edição extra do Diário Oficial da União.