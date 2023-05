Influenciadora vende velas com aroma da própria vagina: 'cheirinho original

"Uma velinha aromática com o cheirinho da minha flor. É um produto extremamente exclusivo. Eu e o farmacêutico que fizemos a velinha aromática tentamos deixar o mais próximo possível do cheirinho original", disse a influenciadora que não revelou o preço da vela.

A influenciadora Kine-chan, famosa no Tik Tok e OnlyFans, anunciou a venda de um novo produto que segundo ela é "extremamente exclusivo". Trata-se de uma vela com aroma da própria vagina.

