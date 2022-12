Influencer flagra namorado com mulher em motel e vídeo viraliza na internet

A influencer Emylli Thamara, 27, viralizou após postar um vídeo na internet, que mostra o momento em que flagrou o namorado com uma mulher em um motel, na Avenida Perimetral, em Olinda, em Pernambuco.

Influencer rastreia carro, flagra namorado com outra e vídeo viraliza na web pic.twitter.com/cNABUPEt6w — Babilônia (@hamudaniel19) December 10, 2022

O caso aconteceu na última quinta-feira (8). No vídeo, a mulher aparece discutindo com o homem dentro do motel. Ele aparece de shorts, sem blusa e com uma toalha no ombro, enquanto a suposta amante está dentro do banheiro.

Emylli explicou que o namorado pegou o carro dela alegando que iria “resolver umas coisas”. Ela decidiu rastreá-lo pelo GPS e encontrou o veículo dentro do motel.

Na companhia de um amigo, a mulher foi até o local e entrou fingindo que eram um casal. “Fui de garagem em garagem e achei o meu Audi”, disse ela em entrevista ao G1.

Apesar da traição, a mulher chegou a se animar com o resultado que o flagrante trouxe para suas redes sociais. O vídeo conta com mais de 608.000 reproduções e mais de 3 mil curtidas. Além disso, ela contou que após a postagem ganhou 100 mil seguidores.

“Se eu soubesse que ser corna dava tanto engajamento assim, eu tinha sido corna há muito tempo”, disse. “Eu sou corna nacional agora”, disparou.