Influencer encontra curativo em lanche do McDonald's: 'veio na minha boca'

O McDonald 's informou que entrou em contato com a mulher para investigar a situação e afirmou que a empresa "segue rígidos procedimentos de higiene e segurança do alimento".

Grávida de quase 5 meses, a jovem relatou que chegou a vomitar ao perceber que havia mordido o curativo no lanche. "Fiquei apavorada", relatou. "Me deixou um trauma enorme e atacou meu sistema nervoso de uma forma que não para de vomitar, fora que eu me senti péssima em estar expondo isso aqui, é uma humilhação", escreveu no Instagram.

Machado disse que pediu o lanche, nesta terça-feira (27), em uma loja do fast food de sua cidade. "Veio um bandeide dentro do meu lanche, veio na minha boca. Foi uma sensação horrível", disse.

